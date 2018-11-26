На Украине завели уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Военная прокуратура Южного региона Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе завела уголовные дела по нескольким статьям.
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Военная прокуратура Южного региона Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе завела уголовные дела по нескольким статьям.
Уголовное производство начато по ч.2 статьи 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 статьи 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины, говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно сообщению, уголовное производство зарегистрировано по эпизодам ранения украинских моряков и захвата катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу».
Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли российскую государственную границу и, как сообщила ФСБ, «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ». Они не отреагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, в связи с чем российская сторона применила оружие. Все три судна были задержаны и доставлены в Керчь, несколько моряков получили ранения.
В России возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием освободить украинских моряков и корабли. В Киеве считают действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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