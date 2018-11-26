На Украине завели уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли российскую государственную границу и, как сообщила ФСБ, «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ». Они не отреагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, в связи с чем российская сторона применила оружие. Все три судна были задержаны и доставлены в Керчь, несколько моряков получили ранения.