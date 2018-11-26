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15:51 (мск), источник: РИА Новости

В Мадриде оправдали активисток Femen, приковавших себя к кресту

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суд в Мадриде оправдал двух активисток движения Femen, которые обвинялись в преступлении на почве ненависти и оскорблении чувств верующих, передает агентство Europa Press.

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Источник: AFP 2018

Две полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в кафедральном соборе Альмудена в июне 2014 года. На их телах были написано «Алтарь для аборта», а сами они выкрикивали: «Аборт незаконен — захватим алтарь». Судебный иск против участниц акции подала Испанская ассоциация христианских адвокатов.

В постановлении суда говорится, что обвиняемые не совершали преступления на почве ненависти, поскольку своими действиями не призывали третьих лиц дискриминировать, оскорблять или унижать католиков. По мнению суда, речь идет исключительно о «защите идеи на право абортов».

Судья также отвел обвинения в оскорблении чувств верующих, указав, что Ана и Карлота не допускали физического контакта с распятием или центральным алтарем собора. Сами обвиняемые также утверждали, что приковали себя цепями не к самому кресту, а к железным деталям, которыми он скреплен.

Ассоциация адвокатов требовала приговорить девушек к двум годам заключения, прокуратура — к девяти месяцам. Приговоры до двух лет заключения отбываются в Испании условно.

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