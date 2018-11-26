В Мадриде оправдали активисток Femen, приковавших себя к кресту

Источник: AFP 2018

Две полуобнаженные девушки приковали себя к кресту в кафедральном соборе Альмудена в июне 2014 года. На их телах были написано «Алтарь для аборта», а сами они выкрикивали: «Аборт незаконен — захватим алтарь». Судебный иск против участниц акции подала Испанская ассоциация христианских адвокатов.

В постановлении суда говорится, что обвиняемые не совершали преступления на почве ненависти, поскольку своими действиями не призывали третьих лиц дискриминировать, оскорблять или унижать католиков. По мнению суда, речь идет исключительно о «защите идеи на право абортов».

Судья также отвел обвинения в оскорблении чувств верующих, указав, что Ана и Карлота не допускали физического контакта с распятием или центральным алтарем собора. Сами обвиняемые также утверждали, что приковали себя цепями не к самому кресту, а к железным деталям, которыми он скреплен.