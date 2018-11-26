Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине до 25 января

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине», — сказано в документе.

Согласно решению СНБО, Генштабу Украины поручено организовать противовоздушную оборону с «целью прикрытия важных государственных объектов» от ударов с воздуха, а также предусмотреть меры о частичной мобилизации. «Организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах. Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательной деятельности, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности», — сказано в тексте.

Кроме того, Госпогранслужбе поручено усилить охрану государственной границы с Россией на административной границе с Крымом. Один из пунктов документа остался засекреченным. Документ вступает в силу со дня его подписания.