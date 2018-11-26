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17:35 (мск), источник: ЕАН

Юный депутат из Екатеринбурга поделился восторгами от ГУЛАГа

Сталинский ГУЛАГ — хорошая и полезная для страны вещь. В этом уверен избранный депутатом Екатеринбургской городской думы 23-летний Андрей Пирожков.

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Источник: РИА "Новости"
Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия — меньше 500 рублей в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. рублей в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом.
Андрей Пирожков
интервью «The Village»

Пирожков — один из пяти представителей КПРФ, избранный в городской парламент 9 сентября уходящего года. За два с половиной месяца работы какими-либо инициативами или предложениями он горожанам не запомнился.

Напомним, Глаавное управление лагерей и мест заключения — подразделение НКВД, а впоследствии — МВД, осуществлявшее руководство местами заключения и содержания граждан в 1930—1960 годах.

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