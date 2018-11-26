Юный депутат из Екатеринбурга поделился восторгами от ГУЛАГа
Сталинский ГУЛАГ — хорошая и полезная для страны вещь. В этом уверен избранный депутатом Екатеринбургской городской думы 23-летний Андрей Пирожков.
Сталинский ГУЛАГ — хорошая и полезная для страны вещь. В этом уверен избранный депутатом Екатеринбургской городской думы 23-летний Андрей Пирожков.
Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия — меньше 500 рублей в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. рублей в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал
что-тодля страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом.
Пирожков — один из пяти представителей КПРФ, избранный в городской парламент 9 сентября уходящего года. За два с половиной месяца работы
Напомним, Глаавное управление лагерей и мест заключения — подразделение НКВД, а впоследствии — МВД, осуществлявшее руководство местами заключения и содержания граждан в 1930—1960 годах.