Тимошенко считает, что Киев вправе требовать военной помощи

«В этих чрезвычайных условиях <…> мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности, конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную», — написала она в понедельник в Facebook.

Тимошенко также считает, что уже пришло время, чтобы страны-гаранты безопасности и суверенитета Украины выполнили гарантии по Будапештскому меморандуму.

Тимошенко также считает, что уже пришло время, чтобы страны-гаранты безопасности и суверенитета Украины выполнили гарантии по Будапештскому меморандуму.