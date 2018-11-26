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16:18 (мск), источник: ТАСС

Тимошенко считает, что Киев вправе требовать военной помощи

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после воскресного инцидента в Керченском проливе Украина могла бы потребовать от международных партнеров помощи, в том числе и военной.

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«В этих чрезвычайных условиях <…> мы имеем полное право требовать от стран мира, от коллективных мировых органов безопасности, конкретной, четкой, действенной помощи, включая военную», — написала она в понедельник в Facebook.

Тимошенко также считает, что уже пришло время, чтобы страны-гаранты безопасности и суверенитета Украины выполнили гарантии по Будапештскому меморандуму.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

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