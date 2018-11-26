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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что профессиональные действия российских пограничников помогли избежать худшего в ситуации с устроившими провокацию в Керченском проливе украинскими военными судами. Говоря о количестве задержанных украинских моряков она уточнила, что «их всего 24 человека».

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Источник: РИА "Новости"

«Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», — сказала она.

По ее словам, все произошедшее тесно связано с правами человека «Потому что это могло привести к более серьезным последствиям, нежели то, с чем мы столкнулись. (…) Три человека, которые пострадали в результате вот этой провокации, это тоже вызывает, конечно, волнение и сочувствие родственникам», — считает она.

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Как заявила омбудсмен, с членами экипажа проводятся «процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела».

«Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства», — отметила Москалькова.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

«Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание», — цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

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