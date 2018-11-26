Порошенко объяснил необходимость военного положения на Украине

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинцам объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, как ожидалось ранее, а на 30 дней, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года. Кроме того, он заявил, что не намерен использовать военное положение для ограничения гражданских свобод.

Новость Что означает введение военного положения на Украине

Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», во время военного положения не могут проводиться выборы всех уровней, но могут запрещаться мирные сходы, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия. Если полномочия действующего президента Украины заканчиваются во время военного положения, «его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения».

Согласно п. 2 ст. 17 закона «О выборах президента Украины», Верховная рада должна назначить выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а выборный процесс начинается за 90 дней до дня голосования. В соответствии с Конституцией Украины и с учетом даты предыдущих выборов, президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 г. Таким образом, в случае введения военного положения на 60 дней — до 25 января -с этой даты по 31 марта пройдет лишь 65 дней. Это ставит вопрос о переносе президентских выборов.

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