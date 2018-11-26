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18:52 (мск), источник: Ведомости

Володин назвал Порошенко организатором «провокации» в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко намеренно организовал провокацию в Керченском проливе для переноса украинских президентских выборов 2019 г. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя подписание украинским президентом указа о введении военного положения на территории страны.

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Источник: РИА "Новости"

«По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 г. и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе», — выразил уверенность спикер. По его мнению, украинцы стали заложниками «авантюры» руководства Украины, которая стремится «сохранить личную власть».

Российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, задержали в Черном море три украинских военных корабля. Украинские власти утверждали, что суда пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Федеральная служба безопасности (ФСБ) с применением силы задержала их, объяснив свои действия тем, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. В результате пострадали трое украинских военных (Киев заявлял о шестерых пострадавших), им оказана помощь, сообщила российская спецслужба. Всего российские власти задержали 24 человека на украинских судах.

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В понедельник, 26 ноября, президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении указа «О введении военного положения в Украине» в связи с произошедшим. Он предложил ввести военное положение не на 60 дней, как предложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а на 30 дней, чтобы не помешать президентским выборам 31 марта 2019 г. Украинский лидер также потребовал от российских властей освободить задержанные суда и их экипажи.

Согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», во время военного положения не могут проводиться выборы всех уровней и могут быть запрещены мирные сходы, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия. Если полномочия действующего президента страны заканчиваются во время военного положения, «его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения».

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