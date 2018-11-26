Володин назвал Порошенко организатором «провокации» в Керченском проливе

Источник: РИА "Новости"

«По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 г. и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе», — выразил уверенность спикер. По его мнению, украинцы стали заложниками «авантюры» руководства Украины, которая стремится «сохранить личную власть».

Российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, задержали в Черном море три украинских военных корабля. Украинские власти утверждали, что суда пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Федеральная служба безопасности (ФСБ) с применением силы задержала их, объяснив свои действия тем, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. В результате пострадали трое украинских военных (Киев заявлял о шестерых пострадавших), им оказана помощь, сообщила российская спецслужба. Всего российские власти задержали 24 человека на украинских судах.

В понедельник, 26 ноября, президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении указа «О введении военного положения в Украине» в связи с произошедшим. Он предложил ввести военное положение не на 60 дней, как предложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а на 30 дней, чтобы не помешать президентским выборам 31 марта 2019 г. Украинский лидер также потребовал от российских властей освободить задержанные суда и их экипажи.