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19:46 (мск), источник: ТАСС

США выразили обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе и поддержали действия Украины

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. США выразили «глубокую озабоченность» по поводу ситуации в районе Азовского моря и заявили о поддержке Украины. Об этом заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

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«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, — заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. — Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента, который представляет собой опасную эскалацию и нарушение международного права».

По словам постпреда США, необходимо обсуждать действия России «в рамках соответствующим образом сформулированного пункта повестки дня» заседания СБ ООН.

«Мы призываем всех членов СБ ООН голосовать против предложенного пункта повестки дня», — добавила она.

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