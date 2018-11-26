США выразили обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе и поддержали действия Украины

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, — заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. — Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента, который представляет собой опасную эскалацию и нарушение международного права».