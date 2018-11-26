Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

В представленном ТСН списке из 18 человек (уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что всего было задержано 24 моряка) присутствует Роман Мокряк. В октябре 2017 года он рассказывал о тактике украинских Военно-морских сил «волчья стая». «Когда “волчья стая” будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных “волчат” достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — грозился тогда Мокряк.