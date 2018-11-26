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21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Обещавший уничтожить российские корабли украинский командир попался ФСБ

Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала 1+1 опубликовала список украинских моряков, находившихся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые 25 ноября были задержаны пограничниками управления ФСБ.

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В списке, представленном ТСН, фигурируют 18 имен. «Не все они принадлежали к экипажам, некоторые лица были на бортах дополнительно», — указывает ТСН.

На борту «Бердянска» находились лейтенант Роман Мокряк, старший матрос Юрий Безъязычный, старший матрос Андрей Артеменко, матрос Андрей Ейдер, старший матрос Богдан Головаш и капитан второго ранга Денис Гриценко. На «Никополе» находились старший лейтенант Богдан Небылица, старший матрос Вячеслав Зинченко, матрос Сергей Цибизов, капитан-лейтенант Сергей Попов, старшина первой статьи Владистав Костышин и старший матрос Андрей Оприско.

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Командиром буксира «Яны Капу» является старшина первой статьи Олег Мельничук. На борту также находились старший матрос Михаил Власюк, старший матрос Виктор Безпальченко, старший матрос Владимир Терещенко, матрос Евгений Семидоцкий и капитан третьего ранга Владимир Лисовой.

В представленном ТСН списке из 18 человек (уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что всего было задержано 24 моряка) присутствует Роман Мокряк. В октябре 2017 года он рассказывал о тактике украинских Военно-морских сил «волчья стая». «Когда “волчья стая” будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных “волчат” достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — грозился тогда Мокряк.

25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили государственную границу и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. Киев заявил, что суда «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» идут из Одессы в Мариуполь. Российский корабль протаранил «Яны Капу». Керченский пролив перекрыли, была поднята боевая авиация. Вечером того же дня украинские корабли были задержаны с применением оружия.

Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него.

Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
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