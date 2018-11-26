ФСБ опросила украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ — В ведомстве подтвердили, что координаторами провокации были два сотрудника СБУ, находившиеся непосредственно на украинских кораблях.
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ — В ведомстве подтвердили, что координаторами провокации были два сотрудника СБУ, находившиеся непосредственно на украинских кораблях.
Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса.
В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»),
«В 21:30 мск (24 ноября) при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по
В ФСБ подчеркнули, что украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.
«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей. Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ, признался во время опроса в провокации. В то же время другие военнослужащие подтвердили, что их предупреждали о недопустимости нарушения границы РФ.
Запросы по
УКВ-радиостанции[от российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер.
Он добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.
Помимо Лесового, ФСБ России опросила оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча, который находился на катере «Никополь», а также
«Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ. Говорили, чтобы мы покинули воды РФ», — сказал он. По словам сотрудника СБУ, береговая охрана предупредила, что надо покинуть территориальные воды РФ и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченский пролив.
Его слова подтвердил и Сергей Цыбизов, который во время опроса рассказал, что в пятницу утром (23 ноября) они вышли из Одессы в сторону Бердянска. При заходе в территориальные воды РФ российские пограничники приказали остановиться и ожидать дальнейших команд.
Мы шли дальше, с нами связались русские корабли, сказали, что по нам откроют также (огонь), сказали остановиться. Командир остановил катер, и нас сняли с катера и все.
ФСБ также представила хронологию развития событий в Керченском проливе.
Как следует из распространеного ЦОС ФСБ сообщения, еще в 16:40 мск 24 ноября в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28−30 миль к
В 06:40 мск 26 ноября три задержанных судна ВМС Украины были доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.
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