ФСБ опросила украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса.

В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»), комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Читайте также Обострение отношений России и Украины в Черном море. Главное

При этом шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив, добавили в ведомстве.

«В 21:30 мск (24 ноября) при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было, — говорится в сообщении ФСБ. — От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется».

Вторжение в территориальные воды

В ФСБ подчеркнули, что украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.

«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей. Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

Намеренная провокация

Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ, признался во время опроса в провокации. В то же время другие военнослужащие подтвердили, что их предупреждали о недопустимости нарушения границы РФ.

Запросы по УКВ-радиостанции [от российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер. Владимир Лесовой Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга

Он добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Читайте также Порошенко объяснил необходимость военного положения на Украине

Помимо Лесового, ФСБ России опросила оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча, который находился на катере «Никополь», а также комендор-сигнальщика, матроса катера «Никополь» Сергея Цыбизова.

Во время опроса Драч сообщил, что 23 ноября получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

«Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ. Говорили, чтобы мы покинули воды РФ», — сказал он. По словам сотрудника СБУ, береговая охрана предупредила, что надо покинуть территориальные воды РФ и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченский пролив.

Его слова подтвердил и Сергей Цыбизов, который во время опроса рассказал, что в пятницу утром (23 ноября) они вышли из Одессы в сторону Бердянска. При заходе в территориальные воды РФ российские пограничники приказали остановиться и ожидать дальнейших команд.

Мы шли дальше, с нами связались русские корабли, сказали, что по нам откроют также (огонь), сказали остановиться. Командир остановил катер, и нас сняли с катера и все. Сергей Цыбизов комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь»

Источник: РИА "Новости"

Хронология инцидента

ФСБ также представила хронологию развития событий в Керченском проливе.

Как следует из распространеного ЦОС ФСБ сообщения, еще в 16:40 мск 24 ноября в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28−30 миль к юго-востоку от мыса Меганом силами и средствами Погрануправления ФСБ России по Республике Крым были обнаружены и опознаны суда ВМС Украины — судно обеспечения «Горловка» (бортовой номер U-753) и морской буксир «Яны Капу» (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

В 06:40 мск 26 ноября три задержанных судна ВМС Украины были доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.