Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Морской конфликт в Азове: ЕС обратился к РФ с просьбой по Украине
Почему мы пьем в самолетах томатный сок (и немного про вино)
Пожилые супруги попытались покончить с собой, устав от нехватки денег
Сумка в тон обуви (и остальному) снова актуальна
В России рухнули цены на частные дома
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
СМИ: Проститутка разгромила дорогой номер в Москве-Сити - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Кому нельзя пить кофе: ученые сделали открытие
Как снимают откровенные сцены в кино и сериалах
Судьба девушки, прыгнувшей в замерзшее озеро в нижнем белье
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
8Конфликт в Керченском проливе
22:29 (мск), источник: ТАСС

ФСБ опросила украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ — В ведомстве подтвердили, что координаторами провокации были два сотрудника СБУ, находившиеся непосредственно на украинских кораблях.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса.

В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»), комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Читайте также
Обострение отношений России и Украины в Черном море. Главное
При этом шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив, добавили в ведомстве.

«В 21:30 мск (24 ноября) при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было, — говорится в сообщении ФСБ. — От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется».

Вторжение в территориальные воды

В ФСБ подчеркнули, что украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.

«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей. Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

Намеренная провокация

Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ, признался во время опроса в провокации. В то же время другие военнослужащие подтвердили, что их предупреждали о недопустимости нарушения границы РФ.

Запросы по УКВ-радиостанции [от российских пограничников] игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. Осознавал, что [действия] носят провокационный характер.
Владимир Лесовой
Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга

Он добавил, что выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Читайте также
Порошенко объяснил необходимость военного положения на Украине

Помимо Лесового, ФСБ России опросила оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча, который находился на катере «Никополь», а также комендор-сигнальщика, матроса катера «Никополь» Сергея Цыбизова.

Во время опроса Драч сообщил, что 23 ноября получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

«Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ. Говорили, чтобы мы покинули воды РФ», — сказал он. По словам сотрудника СБУ, береговая охрана предупредила, что надо покинуть территориальные воды РФ и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченский пролив.

Его слова подтвердил и Сергей Цыбизов, который во время опроса рассказал, что в пятницу утром (23 ноября) они вышли из Одессы в сторону Бердянска. При заходе в территориальные воды РФ российские пограничники приказали остановиться и ожидать дальнейших команд.

Мы шли дальше, с нами связались русские корабли, сказали, что по нам откроют также (огонь), сказали остановиться. Командир остановил катер, и нас сняли с катера и все.
Сергей Цыбизов
комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь»
Источник: РИА "Новости"

Хронология инцидента

ФСБ также представила хронологию развития событий в Керченском проливе.

Как следует из распространеного ЦОС ФСБ сообщения, еще в 16:40 мск 24 ноября в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28−30 миль к юго-востоку от мыса Меганом силами и средствами Погрануправления ФСБ России по Республике Крым были обнаружены и опознаны суда ВМС Украины — судно обеспечения «Горловка» (бортовой номер U-753) и морской буксир «Яны Капу» (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

В 06:40 мск 26 ноября три задержанных судна ВМС Украины были доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
 Что означает введение военного положения для украинцев
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Нурмагомедова в резкой форме отреагировал на вопросы СМИ
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Верховная рада утвердила введение военного положения на Украине
Зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса
Раненый голубь сам пришел и постучался в ветеринарную клинику
Как выглядит бывшая советская база в Средиземном море (фото)
Спорт
«Время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России После выступления в Гренобле поклонники фигурного катания, похоже, поделились на два лагеря
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни
Где хранить то, что нужно скрыть
Шесть регионов готовы к программе переселения, но денег на это нет
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Дети
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе Певица пожаловалась на жестокость подростков
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь