МИД Австрии: военное положение может негативно сказаться на свободных выборах на Украине

Введение военного положения на Украине может негативно сказаться на предстоящих выборах в этой стране. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Как раз ввиду предстоящих выборов на Украине не следует предпринимать мер, которые могут оказать негативное влияние на проведение свободного и честного демократического избирательного процесса.
Карин Кнайсльминистр иностранных дел Австрии
26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться нарушители не отреагировали и продолжали движение. С целью принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь, сами корабли были задержаны, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.
Очередные выборы президента Украины пройдут в конце марта 2019 года, парламента — в конце октября.
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