МИД Австрии: военное положение может негативно сказаться на свободных выборах на Украине

Введение военного положения на Украине может негативно сказаться на предстоящих выборах в этой стране. Об этом заявила в понедельник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как раз ввиду предстоящих выборов на Украине не следует предпринимать мер, которые могут оказать негативное влияние на проведение свободного и честного демократического избирательного процесса.