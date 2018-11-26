Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней в приграничных областях
КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/ — Военное положение будет введено во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.
КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/ — Военное положение будет введено во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.
Верховная рада Украины утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения сроком на 30 дней. Оно начнет действовать с 28 ноября. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых.
Перед голосованием стало известно, что президент Петр Порошенко внес новый законопроект о введении военного положения, вместо того, что был предложен им ранее в понедельник. Тот документ предполагал, что срок действия военного положения продлится 60 дней. Таким образом он захватывал дату начала избирательной кампании по выборам президента, которая должна стартовать 31 декабря текущего года.
Однако приступить к его рассмотрению Верховная Рада не смогла. После открытия вечернего заседания депутаты блокировали трибуну спикера, обвинив Порошенко в нарушении процедуры принятия такого рода законопроектов и в попытке использовать военное положение для отмены очередных президентских выборов.
На этом фоне Петр Порошенко вечером выступил с обращением к нации, в котором неожиданно скорректировал как дату введения, так и срок действия военного положения. Так, указанный в подготовленных для голосования в Раде документах 60-дневный срок, был сокращен до 30 дней, а дата введения указа в силу перенесено с 26 на 28 ноября.
Перед голосованием по новому варианту законопроекта Петр Порошенко явился в Раду и заявил, что внес и дополнительные поправки, а именно предложил ввести военное положение не на всей территории Украины, а лишь на ее части.
Проект закона, который утверждает этот указ, предусматривает введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка
украинско-молдавскойграницы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.
По словам Порошенко, речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей и внутренних водах Азовского и Черного морей. Он также заявил, военное положение может быть применено только «в случае наземной агрессии со стороны РФ».
Украинский лидер также заверил, что указ не означает отказа от
В воскресенье, 25 ноября, три корабля
Вечером того же дня по указанию президента Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 дней.
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