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22:58 (мск), источник: РИА Новости

Рада назначила дату выборов президента Украины

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Верховная Рада Украины назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года, соответствующее постановление Рада приняла в понедельник. За решение проголосовали 298 депутатов.

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Источник: РИА Новости

Верховная Рада Украины назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года, соответствующее постановление Рада приняла в понедельник.

За решение проголосовали 298 депутатов.

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«Мы приняли решение», — сказал после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

«В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.

Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.

В пояснительной записке говорится, что согласно закону о выборах президента Украины Верховная Рада назначает очередные выборы президента Украины не позднее, чем за сто дней до дня выборов. «Таким образом, существует необходимость в принятии Верховной Радой Украины соответствующего постановления», — отмечается в пояснительной записке.

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