Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы.

Павел Климкин Министр иностранных дел Украины (цитата по «РИА Новости»)