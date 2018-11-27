Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. 15 фактов о кошках: правда или миф?
Оружие будущего принято на вооружение армии России (фото)
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
СМИ: Проститутка разгромила дорогой номер в Москве-Сити - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Сумка в тон обуви (и остальному) снова актуальна
«Она испортила мне малину внутри»: все романы Прохора Шаляпина
Московское «кладбище» ненужных машин (фото)
Ford выяснил, насколько листья опаснее снега
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
01:02 (мск), источник: Известия

Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения с Россией его стране не нужны, однако Киев пока не готов их расторгнуть.

Наверх
Источник: AP 2018
Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы.
Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины (цитата по «РИА Новости»)

Так украинский министр прокомментировал инцидент в Черном море, введение военного положения на Украине и влияние этих происшествий на двусторонние отношения.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки и задержания кораблей. К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне произошедшего украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Решение теперь должна одобрить Верховная рада.

По словам Порошенко, немедленной мобилизации в стране проходить не будет, однако начнется подготовка военнообязанных первой очереди.

Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
 Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
Потерянный край: почему в коттеджном поселке пьют воду с песком
Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на вопросы СМИ
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Верховная рада утвердила введение военного положения на Украине
Зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса
Как выглядит бывшая советская база в Средиземном море (фото)
Художник сделал коллаж из фото умерших в 2018 году знаменитостей
Спорт
В какой лиге ЦСКА будет лучше? Сегодня команда Гончаренко в матче с чешской «Викторией» должна обеспечить себе участие в плей-офф Лиги Европы
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Дети
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе Певица пожаловалась на жестокость подростков
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь