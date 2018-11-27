Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения с Россией его стране не нужны, однако Киев пока не готов их расторгнуть.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения с Россией его стране не нужны, однако Киев пока не готов их расторгнуть.
Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы.
Так украинский министр прокомментировал инцидент в Черном море, введение военного положения на Украине и влияние этих происшествий на двусторонние отношения.
25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.
На фоне произошедшего украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Решение теперь должна одобрить Верховная рада.
По словам Порошенко, немедленной мобилизации в стране проходить не будет, однако начнется подготовка военнообязанных первой очереди.
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