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00:32 (мск), источник: ТАСС

Рада обратилась к международным организациям в связи с инцидентом в Керченском проливе

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/ — За такое решение проголосовали 272 депутата.

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Источник: AP 2018

Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, ГУАМ и к национальным парламентам государств мира в связи с ситуацией, произошедшей 25 ноября в Керченском проливе. За соответствующее решение проголосовали 272 депутата при 226 необходимых.

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По словам главы комитета Рады по вопросам международной политики Анны Гопко, «постановлением Рада просит международные организации оказать помощь задержанным РФ украинским морякам, усилить санкции против РФ, направить наблюдателей в регион Керченского пролива, чтобы предупредить эскалацию конфликта, а также предоставить военную помощь Украине».

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня по указанию президента Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения.

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