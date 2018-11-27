Рада обратилась к международным организациям в связи с инцидентом в Керченском проливе

Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы , Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, ГУАМ и к национальным парламентам государств мира в связи с ситуацией, произошедшей 25 ноября в Керченском проливе. За соответствующее решение проголосовали 272 депутата при 226 необходимых.

По словам главы комитета Рады по вопросам международной политики Анны Гопко, «постановлением Рада просит международные организации оказать помощь задержанным РФ украинским морякам, усилить санкции против РФ, направить наблюдателей в регион Керченского пролива, чтобы предупредить эскалацию конфликта, а также предоставить военную помощь Украине».