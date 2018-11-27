Трамп считает условия Brexit выгодными Евросоюзу, а не Лондону

Источник: AP 2018

Условия соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) выгодны Брюсселю, а не Лондону. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник достигнутое Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Миссисипи.

«Звучит как отличная сделка для ЕС», — сказал американский лидер по поводу зафиксированной Великобританией и ЕС договоренности.

«Думаю, нам придется серьезно рассмотреть вопрос о том, позволено ли Соединенному Королевству торговать. В настоящее время, если смотреть на сделку, то они, возможно, не могут торговать с нами», — отметил далее Трамп, говоря об условиях соглашения.