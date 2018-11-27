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05:38 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает условия Brexit выгодными Евросоюзу, а не Лондону

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/ — Президент США при этом усомнился в возможности торговли с Великобританией.

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Источник: AP 2018

Условия соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) выгодны Брюсселю, а не Лондону. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник достигнутое Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Миссисипи.

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«Звучит как отличная сделка для ЕС», — сказал американский лидер по поводу зафиксированной Великобританией и ЕС договоренности.

«Думаю, нам придется серьезно рассмотреть вопрос о том, позволено ли Соединенному Королевству торговать. В настоящее время, если смотреть на сделку, то они, возможно, не могут торговать с нами», — отметил далее Трамп, говоря об условиях соглашения.

«Не думаю, что они имели это в виду. Не думаю, что премьер-министр [Великобритании Тереза Мэй] имела это в виду. Будем надеяться, она сможет что-то сделать в связи с этим», — добавил глава Белого дома.

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