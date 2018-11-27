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01:53 (мск), источник: Известия

Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Президенту США Дональду Трампу не нравится инцидент, произошедший между кораблями России и Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября.

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Источник: AP 2018

«Нам, как бы то ни было, не нравится, что происходит. И, надеюсь, это будет исправлено», — цитирует Трампа Reuters.

Глава Белого дома добавил, что европейские лидеры тоже не в восторге от ситуации и готовы работать над решением этого вопроса вместе.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили российскую границу в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры. Все три украинских плавсредства задержали.

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