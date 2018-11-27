Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила
«Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в
Добавляется, что «выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения». Кроме того, акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.
Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.
Утром в воскресенье корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, пересекли государственную границу России. Они вошли во временно закрытую российскую акваторию и на протяжении нескольких часов осуществляли опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Было применено оружие, все три корабля задержали. Это произошло примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к
Легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали помощь, угрозы жизни нет.
На Украине в понедельник по инициативе Петра Порошенко и СНБО было введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.
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