В Верховной раде уточнили области введения военного положения

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В Донецкой и Запорожской областях Украины так же будет введено военное положение. Об этом в понедельник стало известно из обновленной пояснительной записки к доработанному законопроекту о введении военного положения, опубликованной на сайте Верховной рады.

«Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории», — говорится в пояснительной записке.