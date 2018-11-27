В Верховной раде уточнили области введения военного положения
КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/ — Донецкая и Запорожская области ранее не были упомянуты.
КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/ — Донецкая и Запорожская области ранее не были упомянуты.
В Донецкой и Запорожской областях Украины так же будет введено военное положение. Об этом в понедельник стало известно из обновленной пояснительной записки к доработанному законопроекту о введении военного положения, опубликованной на сайте Верховной рады.
«Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины
В понедельник, 26 ноября, выступая в Раде, президент Украины Петр Порошенко перечислил регионы, где будет введено военное положение, однако Донецкая и Запорожская области не были им упомянуты.
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