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01:20 (мск), источник: ТАСС

В Верховной раде уточнили области введения военного положения

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/ — Донецкая и Запорожская области ранее не были упомянуты.

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Источник: Reuters

В Донецкой и Запорожской областях Украины так же будет введено военное положение. Об этом в понедельник стало известно из обновленной пояснительной записки к доработанному законопроекту о введении военного положения, опубликованной на сайте Верховной рады.

«Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории», — говорится в пояснительной записке.

В понедельник, 26 ноября, выступая в Раде, президент Украины Петр Порошенко перечислил регионы, где будет введено военное положение, однако Донецкая и Запорожская области не были им упомянуты.

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