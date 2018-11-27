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03:56 (мск), источник: РИА Новости

Захарова не исключила новых провокаций на фоне инцидента в Черном море

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций.

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Источник: РИА Новости

Она назвала произошедшее в Черном море заранее спланированной масштабной провокацией, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов.

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«Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит», — сообщила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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