Захарова не исключила новых провокаций на фоне инцидента в Черном море
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций.
Она назвала произошедшее в Черном море заранее спланированной масштабной провокацией, которая включает в себя информационный компонент в виде информационной подготовки, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и
«Я думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит», — сообщила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны.
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