В Киеве назвали условия отмены военного положения

Источник: AP 2018

При нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время.

Вечером в понедельник Верховная рада Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе утвердила введение на 30 суток в ряде областей страны военного положения, объявленного указом президента Петра Порошенко.

Читайте также Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ РФ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ».

«На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование», — отметили в ЦОС ФСБ.

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие», — заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны «в территориальных водах РФ в Черном море», а «по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело».

ВМС Украины сообщили в фейсбуке, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. «В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины “Бердянск” с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен», — утверждали представители ВМС Украины.