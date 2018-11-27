В Киеве назвали условия отмены военного положения
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Военное положение на Украине может быть отменено в любое время, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Военное положение на Украине может быть отменено в любое время, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
При нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время.
Вечером в понедельник Верховная рада Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе утвердила введение на 30 суток в ряде областей страны военного положения, объявленного указом президента Петра Порошенко.
Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ РФ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ».
«На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование», — отметили в ЦОС ФСБ.
ВМС Украины сообщили в фейсбуке, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по
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