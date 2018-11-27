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03:51 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала блокирование Совбезом ООН российской повестки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе.

«К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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