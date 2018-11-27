Захарова прокомментировала блокирование Совбезом ООН российской повестки

«К сожалению, к нашему огромному сожалению члены СБ и, как наш представитель сказал, не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня, а именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».