Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с Россией

Источник: РИА "Новости"

Ранее Климкин заявил, что дипотношения с Москвой себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов. Его слова прозвучали на фоне инцидента в Черном море с участием кораблей ВМС Украины.

«После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин — ред.) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, — это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как отвечаем, — мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Черном море — ред.), исключительно с точки зрения ответственного подхода.

Инцидент в Черном море

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В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».

Дипотношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).

Ранее украинский МИД заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.