На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков
Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий
Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий
Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда.
По его словам, ведомство располагает подтверждением того, что моряки давали ложные показания под физическим и психологическим влиянием, однако конкретных доказательств предоставлено не было. Военнослужащий отметил, что двое матросов — выходцы из Крыма. Он считает, что на них будет оказываться дополнительное давление, поскольку их родители до сих пор проживают на полуострове.
26 ноября ФСБ России опубликовала видео допроса моряков, находившихся на захваченных в Керченском проливе кораблях.
Ранее 26 ноября заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские корабли действовали по заданию СБУ. По его словам, на судах находились сотрудники ведомства, которые получили специальное задание — действовать именно таким образом.
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля
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