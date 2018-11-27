Эксперты рассказали, как выжить в мегаполисе

Эксперты рассказали агентству, что нужно делать, чтобы чувствовать себя комфортно в условиях мегаполиса, как не срываться на окружающих и где найти разрядку при быстром ритме жизни.
Режим труда и отдыха
Одна из основных трудностей для жителей мегаполиса заключается в высоком темпе жизни. И если человек не умеет встраиваться, не умеет искать зоны отдыха, то такой темп тяжел и разрушителен для нервной системы и психики, рассказал РИА Новости врач-психотерапевт Константин Ольховой.
Необходимо грамотно чередовать труд и отдых и при этом понимать, что на отдых в мегаполисе зачастую нужно больше времени, потому что скорость жизни высокая.
Как отмечает эксперт, этот отдых не должен быть связан высокоскоростным ритмом, потому что мегаполис является громадным информационным потоком. Чтение различных ресурсов в интернете — это не отдых для жителей мегаполиса, так как сохраняется тот же высокоскоростной поток информации.
В большом городе уходит много времени на дорогу до работы и назад. Как советует врач-психиатр, это время нужно проводить с пользой для своего организма.
«Два-три часа в день мы тратим на дорогу, нам надо в это время поотдыхать. Понимать, что это тоже часть жизни жителя мегаполиса», — добавил он.
Избегать толпы
Как рассказала РИА Новости психолог частной практики Александра Имашева, из-за большого скопления людей в мегаполисе у его жителей происходит нарушение личностных и физических границ.
У каждого человека есть границы, ближе которых он пускает только самых близких людей — это норма и залог психического здоровья, спокойного состояния человека.
«В мегаполисе людей очень много, и границы все время нарушаются. В транспорте люди стоят близко друг к другу в час пик, это уже нарушение границ. В ритме большого города постоянно нарушаются физические и психологические границы», — сказала Имашева.
Кроме того, в мегаполисе за счет большого количества людей все время повышается градус агрессии. Также происходит обезличивание, к примеру, в маленьких городах люди друг друга знают, чего нет в больших городах. Человек устает от огромного количества людей в большом городе, отметила специалист.
Это является дискомфортным, потому что человек — существо социальное, которое образует коммуникационные связи. А в больших городах такие связи даже не хочется образовывать, потому что происходит перенасыщение каких-то обезличенных.
Александра Имашевапсихолог частной практики
В свою очередь Ольховой рассказал, что всех людей тревожат одни и те же проблемы, но в условиях мегаполиса почти всегда складывается огромная толпа. При взаимодействии с толпой теряется ощущение того, что это люди. Толпа воспринимается как большая масса людей, при этом зачастую достаточно агрессивная. Человеку бывает тяжело, страшно в толпе.
«Очень важно стараться минимизировать нахождение в толпе, в том же метро всегда есть более свободные вагоны. Например, на Кольцевой в метро лучше садиться в первый вагон, там свободнее. Это удлиняет время пересадки, но сохраняет спокойствие. Лучше взять лишних пять-семь минут на дорогу и постоять на платформе», — добавил эксперт.
По его мнению, есть технология, которая работает везде и всегда, в любом взаимодействии с толпой. Очень полезно просто смотреть на людей и видеть людей вне толпы. «Когда ты видишь: этот улыбается чему-то, тот грустит, становится легче. Вот это давящее состояние толпы сильно уменьшается», — уточнил психотерапевт.
Побыть в одиночестве
Как заметил Ольховой, любому человеку для восстановления нужны моменты одиночества, и очень важно переключаться на какое-нибудь занятие.
«Я по городу не передвигаюсь на машине, так как вот эти 25 минут, которые я иду от метро пешком до дома, — это время, когда нет вокруг толпы. Когда можно спокойно пройтись, когда можно переварить рабочий день. Очень важно не тащить работу с собой домой. Для работы высокого ритма это особо значимо», — поделился своим опытом эксперт.
В свою очередь Имашева уточнила, что автомобильное движение напрягает людей, потому что все время надо быть в состоянии «боевой готовности». У людей появляется очень много страхов, фобий.
«Вот ко мне все время приходят с фобиями. У меня не бывает такого, чтобы прошла неделя, и никто с фобией не пришел», — пояснила она, добавив, что именно в городе очень много фобий, связанных с передвижением в пространстве.
Обустроить свой дом
По мнению Ольхового, однотипные, высокие, без особенностей здания могут давить на психику человека. Полезно в выходные выезжать в старые зоны города, где можно пройтись по улицам, где каждый дом имеет свой архитектурный облик. Это очень помогает уйти от ощущения огромного давящего города.
Если человеку тяжело в давящих многоэтажках, может быть, ему стоит искать жилье не в многоэтажках. Это тоже важно, когда ты ищешь себе жилье, неважно, покупаешь или снимаешь, обратить внимание, чтобы тебе нравился вид из окна. Дома важно отдыхать.
Константин Ольховойврач-психотерапевт
Имашева отмечает, что следует организовать себе дом как некое убежище, где человеку будет спокойно. Не окрашивать стены в яркие цвета, ведь в городе уже достаточно раздражителей.
«Но самое главное — разобраться со своей семьей, чтобы она была не просто тылом, чтобы она была местом, куда приятно возвращаться, откуда черпать энергию, где можно успокоить нервы, куда хочется вернуться после работы. А если есть семейные конфликты, нужно с ними разбираться», — подчеркнула она.
Чаще бывать на природе
Как отмечает Имашева, человек — существо, пришедшее из природы, поэтому ему близко все естественное и натуральное. Например, людям приятны зеленые цвета и комфортно смотреть на природные ландшафты.
«В Москве очень много ярких цветов, которые совершенно не экологичны. Психика человека не приспособлена к зданиям ярких цветов», — добавила она.
Как отмечает Ольховой, особенностью мегаполиса является то, что у его жителей теряется ощущение контакта с природной естественной средой, поэтому очень важно погулять по парку и побыть в спокойной обстановке.
Практически всегда мы можем найти 20 минут для того, чтобы найти сквер, в конце концов, если во дворе есть какая-то площадка, деревья, можно пройтись кругом по двору, посидеть на скамейке под деревьями. Если человек выйдет и побродит по окрестностям своего дома, то какой-нибудь сквер, парк найдет 100% в короткой пешей доступности.
Александра Имашевапсихолог частной практики
Спорт и правильное питание
По мнению Имашевой, можно заниматься медитацией, а верующие могут молиться. Также спортом заниматься очень хорошо, в здоровом теле здоровый дух.
«Занятия спортом успокаивают нервную систему, они укрепляют не только тело, но и нервную систему тоже», — подметила психолог.
Как считает эксперт, сбалансированное питание улучшает состояние нервной системы, но главное — высыпаться. Во сне снимается стресс, как правило, в мегаполисе люди редко имеют возможность выспаться.
Как подчеркивает Имашева, алкоголь в краткосрочной перспективе является антидепрессантом, но в долгосрочной он депрессант. Есть такое понятие «алкогольная депрессия».
«Все алкоголики страдают алкогольной депрессией. Это как симптом идет, конечно, мы не об алкоголиках говорим, а о людях, которые напиваются для поднятия настроения. Но в долгосрочной перспективе это не приводит ни к чему хорошему», — добавила она.