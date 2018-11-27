Reuters: Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения

Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что из-за нарушения условий досудебной сделки Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы. Спецпрокурор подал запрос в суд с просьбой назначить дату вынесения приговора.

По данным Reuters, Манафорт утверждает, что не лгал следователям. Его адвокаты также отметили, что бывший глава предвыборного штаба президента несколько раз встречался с командой Мюллера, чтобы «выполнить свои обязательства по соглашению».

14 сентября Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения из семи — это сговор с целью обмана властей США и заговор с целью воспрепятствования следствию. .

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. .