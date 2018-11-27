Reuters: Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения

Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что
По данным Reuters, Манафорт утверждает, что не лгал следователям. Его адвокаты также отметили, что бывший глава предвыборного штаба президента несколько раз встречался с командой Мюллера, чтобы «выполнить свои обязательства по соглашению».
14 сентября Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения из семи — это сговор с целью обмана властей США и заговор с целью воспрепятствования следствию. .
Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. .
Команда бывшего директора ЦРУ Роберта Мюллера подозревает Трампа и его помощников в связях с российскими властями и начала расследование по этому делу. В свою очередь, американский президент, его помощники и Москва это отрицают.