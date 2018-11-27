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05:52 (мск), источник: RTVi

Reuters: Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт дал ложные показания ФБР, тем самым он нарушил условия досудебного соглашения. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что из-за нарушения условий досудебной сделки Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы. Спецпрокурор подал запрос в суд с просьбой назначить дату вынесения приговора.

По данным Reuters, Манафорт утверждает, что не лгал следователям. Его адвокаты также отметили, что бывший глава предвыборного штаба президента несколько раз встречался с командой Мюллера, чтобы «выполнить свои обязательства по соглашению».

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14 сентября Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения из семи — это сговор с целью обмана властей США и заговор с целью воспрепятствования следствию. .

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. .

Команда бывшего директора ЦРУ Роберта Мюллера подозревает Трампа и его помощников в связях с российскими властями и начала расследование по этому делу. В свою очередь, американский президент, его помощники и Москва это отрицают.

Справка
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 Reuters: Пол Манафорт нарушил условия досудебного соглашения
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