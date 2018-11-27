Дипломаты РФ призвали США «обуздать своих подопечных» на Украине

Источник: AP 2018

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — говорится в заявлении на странице посольства в фейсбуке.

Как сообщалось, вечером 25 ноября у посольства РФ в Киеве собрались участники акции против действий России в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.