Дипломаты РФ призвали США «обуздать своих подопечных» на Украине

«Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — говорится в заявлении на странице посольства в фейсбуке.
Как сообщалось, вечером 25 ноября у посольства РФ в Киеве собрались участники акции против действий России в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.
Позже в СМИ сообщили, что возле российского посольства сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.
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