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11:17 (мск), источник: ТАСС

Глава СБУ признал, что на борту украинских судов в Керченском проливе были разведчики

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании двух сотрудников военной контрразведки ведомства на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в минувшее воскресенье в Керченском проливе в связи с нарушением границы России.

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«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», — цитирует Грицака пресс-служба ведомства.

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Обострение отношений России и Украины в Черном море. Главное

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

В центре общественных связей ФСБ в связи с этим сообщали, что среди задержанных был, в частности, оперуполномоченный 7-го управления главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере «Никополь»).

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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
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