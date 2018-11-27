Глава МИД Турции полагает, что журналиста Хашкаджи расчленяли под музыку

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«Я их (аудиозаписи — ред.) слушал. Его убили за семь минут. Это было преднамеренное убийство… Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Можно заметить, что он наслаждается», — сказал Чавушоглу в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Мы не думаем, что люди, приехавшие в Турцию, действовали самостоятельно. Они бы не осмелились. Однако без доказательств я не могу ничего сказать», — добавил министр.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.