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10:59 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Турции полагает, что журналиста Хашкаджи расчленяли под музыку

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что тело журналиста Джамаля Хашкаджи расчленяли под музыку.

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Источник: Reuters

«Я их (аудиозаписи — ред.) слушал. Его убили за семь минут. Это было преднамеренное убийство… Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Можно заметить, что он наслаждается», — сказал Чавушоглу в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Мы не думаем, что люди, приехавшие в Турцию, действовали самостоятельно. Они бы не осмелились. Однако без доказательств я не могу ничего сказать», — добавил министр.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашкаджи.

МИД Саудовской Аравии: правительство не причастно к инциденту с Хашогги
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