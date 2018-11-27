Уральский депутат, назвавший ГУЛАГ «хорошей вещью», объяснил свои слова

Источник: Екатеринбургская городская Дума

Ранее Пирожков в интервью изданию The Village высказал мысль, что от осужденных в трудовых лагерях «была польза», когда они под надзором работали на благо общества, из-за чего назвал ГУЛАГ «хорошей вещью». Слова политика и других «молодых коммунистов» в возрасте до 23 лет, которые оправдывали репрессии, вызвали общественный резонанс.

«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР — пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране», — написал Пирожков на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что концепция трудовых лагерей в России имеет право на существование, но лишь при условии, что в них не будет жестокости.