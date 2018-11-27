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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал введение военного положения внутренним делом Украины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

«Но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», — добавил он.
По словам Пескова, такое решение потенциально может привести и к эскалации ситуации в Донбассе.

Он также отметил, что Владимир Путин вскоре озвучит свою позицию по поводу ситуации с нарушением украинскими кораблями российской границы. Как подчеркнул пресс-секретарь, недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы не верным, для президента России — это очень серьезный вопрос.

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