Песков назвал введение военного положения внутренним делом Украины
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева, сказал
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева, сказал
«Но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску», — добавил он.
По словам Пескова, такое решение потенциально может привести и к эскалации ситуации в Донбассе.
Он также отметил, что Владимир Путин вскоре озвучит свою позицию по поводу ситуации с нарушением украинскими кораблями российской границы. Как подчеркнул