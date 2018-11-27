В Кремле заявили, что ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании этого вопроса.

Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что в Керченском проливе продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта. «Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», — резюмировал Песков.

В ответ на вопрос о том, когда глава государства выскажется об инциденте в Керченском проливе, Песков ответил: «Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения». Он предположил, что это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину.

Песков добавил, что президент будет готов дать «исчерпывающие пояснения», если вопрос об этом конфликте будет поднят в ходе встреч на саммите «двадцатки».

Конфликт в Керченском проливе

Как заявляет ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ».

Они не отреагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке; в связи с этим российская сторона применила оружие.

Все три корабля ВМС Украины и 24 моряка были задержаны, заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В Киеве действия российских пограничников считают неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины так же сообщили, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении кораблей пройти по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября.