В Кремле заявили, что ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил во вторник
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил во вторник
Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании этого вопроса.
Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ.
Он подчеркнул, что в Керченском проливе продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта. «Порядок, который, собственно, неоднократно задействовался и использовался украинскими судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, и здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», — резюмировал Песков.
В ответ на вопрос о том, когда глава государства выскажется об инциденте в Керченском проливе, Песков ответил: «Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения». Он предположил, что это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину.
Песков добавил, что президент будет готов дать «исчерпывающие пояснения», если вопрос об этом конфликте будет поднят в ходе встреч на саммите «двадцатки».
Как заявляет ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». Вечером того же дня украинские корабли «осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ».
Они не отреагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке; в связи с этим российская сторона применила оружие.
Все три корабля ВМС Украины и 24 моряка были задержаны, заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
В Киеве действия российских пограничников считают неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
ВМС Украины так же сообщили, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении кораблей пройти по
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