Как боевики из ЦАР торгуют нефтью и алмазами

Источник: Reuters

У богатых золотом и алмазами северо-восточных районов Центральноафриканской республики, в борьбу за доступ к которым вступили Россия и Китай, на протяжении двух десятилетий меняются хозяева. И это не правительство, а лидеры боевиков, которые в погоне за правом владеть природными богатствами истребляют сотни мирных жителей и ставят «под ружье» детей-соплеменников. Но европейцев и американцев, которые помогают менять ресурсы на деньги, подобные мелочи не смущают.

Гражданская война в ЦАР — это не противостояние конфессий или племен, а исключительно борьба за ресурсы. Этнические чистки и убийства иноверцев служат одной цели: вытеснить конкурентов из районов добычи нефти и от алмазных и золотых рудников.

Лучше других в течение последних семи лет эту борьбу вести получалось у идейного лидера Демократического фронта народа ЦАР (FDPC) Абдулая Хиссена. Его отряды вместе с союзниками (и недавними врагами) из UPC контролируют рудник Ндассима, который планировали посетить убитые российские журналисты.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко | Источник: РИА "Новости"

С Абдулаем Хиссеном в августе 2018 года вел переговоры советник президента ЦАР россиянин Валерий Захаров.

Но у лидера FDPC были партнеры за рубежом еще задолго до появления в ЦАР русских. Одни помогали ему торговать нефтью, другие — алмазами, третьи — золотом (еще один вид «бизнеса» связан с похищениями и незаконным перегоном скота, но европейцы в него не вовлечены).

Нефть

В богатой золотом и алмазами Центральноафриканской республике есть и нефтяные запасы. Они находятся на севере страны, на границе с Чадом. В 2007 году правительство ЦАР подписало с государственной китайской компанией Poly Technologies договор о разведке и добыче нефти на двух огромных участках. Гражданская война помешала полноценной разработке, а судьба контракта оказалась в тумане.

По данным WikiLeaks, договор был расторгнут в 2011 году и использовался для поставок оружия в обход санкций (основной вид деятельности Poly Technologies — торговля оружием). Африканские СМИ утверждают, что контракт действовал до 2017 года. Так или иначе, Poly Technologies из ЦАР не ушли, и, подобно нашим соотечественникам, китайцы активно налаживают связи с правительством и президентом.

Но когда центральноафриканскую нефть еще только планировали извлекать, боевики из ЦАР уже активно торговали соседской — из Чада. Наемники из этой страны воевали в рядах FDPC и других группировок, а Абдулай Хиссен был близок непосредственно к президенту Чада — Идрису Деби.

Глава FDPC сошелся с высшим обществом Чада, когда в 2009 году начал торговать в этой стране люксовыми авто (в это же время в ЦАР Абдулай Хиссен контролировал трафик золота и алмазов на севере страны). Вместе с чиновниками из Чада в 2014 году он создал компанию Abi Tchad, которая занималась поставками нефти (нефтеносные районы в Чаде находятся рядом с ЦАР, поэтому присутствие подписей боевика на соглашение не должно удивлять). По данным американской HKO The Sentry, партнером Abi Tchad стала швейцарская компания Mezcor SA.

Источник: AP 2018

Этой фирмой управляли двое человек — американец Ричард Левинсон и португалец Даниэл Рой Жоанеш.

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У каждого из них настолько насыщенная событиями карьера, что контракты с боевиком — вдохновителем этнических чисток — не должны вызывать удивления. Больше отличился Ричард Левинсон. После войны в Ираке он работал на подрядчика Custer Battles, выполнявшего заказы администрации США (поставки оборудования и функции ЧВК) в этой ближневосточной стране. Но в 2004 году компанию поймали на мошенничестве и отстранили от госконтрактов.

Ричард Левинсон с этим не смирился и вместе с сыном румынского генерала из Службы внешней разведки учредил фирму Danubia Global Inc, которая взяла на себя все функции Custer Battles в Ираке. Они продержались в стране еще два года, пока в 2006-м бойцы Danubia Global Inc не убили троих гражданских в Фаллудже.

Следующим предприятием Левинсона стала та самая швейцарская компания Mezcor SA, в которой он начал работать с португальцем Жоанешем. С Ближнего Востока американец переключился на Африку. А точнее говоря, на Нигерию.

Они начали работать с министром нефтяным ресурсов Нигерии Диезани Аллисон-Мадуэке (в 2014-м она стала первой женщиной-президентом ОПЕК). Согласно информации журналистов из Sahara Reporters, кузен министра Дональд Чиди Амамгбо получил 49% в Mezcor SA (оставшиеся 51% были у Левинсона и Жоанеша).

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Mezcor SA и еще одна фирма американско-португальского дуэта и кузена министра — Tradax SA — получили от Нигерийской национальной нефтяной корпорации, которой руководила Аллисон-Мадуэке, контракты на добычу нефти.

В 2015 году Диезани Аллисон-Мадуэке арестовали в Великобритании. Власти Нигерии подозревают, что экс-министр нефти смогла похитить, благодаря разработанным ею схемам, шесть миллиардов долларов.

После нигерийского и центральноафриканского эпизода Левинсон и Жоанеш запустили процесс ликвидации своих швейцарских компаний (всего их около десяти, и в нефтяных схемах было замешано минимум три). Однако 11 ноября 2018 года Даниэл Рой Жоанеш зарегистрировал в Женеве новую фирму — Nautilum SA. Согласно описанию на сайте, она будет заниматься торговлей нефтепродуктами, а также металлами: оловом, танталом и ниобием плюс драгоценными металлами.

Алмазы и золото

По информации собранной исследователями из НКО The Sentry, именно с торговли алмазами началась карьера Абдулая Хиссена. В этом смысле он пошел по стопам дяди, который сам занимался продажей золота и драгоценных камней (отец Абдулая был охотником и обучал его обращению с оружием).

Источник: Reuters

Первые самостоятельные шаги в алмазном бизнесе Хиссен начал делать в 1994 году (в возрасте 27 лет). В нулевые будущий лидер боевиков стал сотрудничать с крупной алмазодобывающей компанией Sodiam, принадлежавшей властям Анголы. Однако бизнес где-то дал сбой, Абдулай Хиссен оброс долгами и был вынужден бежать в Чад.

Связи, полученные за 15 лет торговли драгоценностями, помогли Хиссену наладить каналы поставок алмазов из страны.

Самая ближняя дорога ведет в соседний Судан. Обмен предельно простой: из ЦАР уходят камни, а возвращаются в страну грузовики с оружием. По данным экспертов ООН, конечная точка поставок автоматов — деревушка Иппи, в которой убийства мирных жителей стали обыденностью. Иппи ценна для боевиков тем, что из нее можно контролировать золотой рудник в Ндассиме и алмазные шахты, расположенные в округе.

В Европу алмазы боевиков шли через связку компаний — Badica и Kardiam. Первая была расположена в столице ЦАР Банги, а вторая, приходящаяся ей «дочкой», в сердце торговли алмазами — бельгийском Антверпене. В 2015 году году обе эти компании оказались под санкциями США и ООН, после того как их уличили в торговле «кровавыми алмазами».

По данным Amnesty International, конкуренты Badica и Kardiam из Sodiam тоже торговали алмазами из ЦАР, но их поставщиками были боевики из христианского движения «Антибалака», которое финансировал свергнутый президент Франсуа Бозизе (с 2009-го по 2012 год, по данным The Sentry, отряды из племени Гбайя, к которому принадлежал Бозизе, и бойцы из племени Рунга, выходцем из которого был Абдулай Хиссен, вели войну за то, кому будут принадлежать алмазные шахты ЦАР).

Таким образом, за убийствами, этническими чистками и вербовками детей-солдат стояли алмазные компании.

По данным французских журналистов из Le Monde, и у Badica, и у Sodiam был один и тот же банк-партнер, который помогал проводить им сделки и не привлекать внимания со стороны контролирующих органов — английский банк HSBC (его клиентами были Абдулкарим Дэн-Азуми из Badica и Раффи Арсланян из Sodiam).

Источник: Reuters

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Схемы работы боевиков с золотом проще всего. По информации The Sentry, в 2014-м году Абдулай Хиссен лично возил золото на продажу в Кению, воспользовавшись для этого частным самолетом. Слитки боевики заботливо положили в чемоданы, чтобы покупатели могли своими глазами оценить товар.

С 2014-го по 2016 год боевики продали около 300 килограммов золота. Абдулай Хиссен предлагал покупателям доставку в любую из близлежащих стран — в Анголу, Камерун, Кению, Уганду или Судан. Расплатиться можно было оружием, которое группировка была готова получить из Судана или Демократической Республики Конго.

По этой же схеме (а также через Камерун, Республику Конго и Чад) работали и каналы поставок алмазов для африканских покупателей.

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