Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай сделал важное заявление о разрыве Украины с РФ
Почему истребитель в небе Санкт-Петербурга удивил интернет (фото)
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе
Китай сделал предупреждение Украине по конфликту с Россией
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Сын Барановской снялся в клипе с «самой красивой девочкой в мире»
В Красноярске подростки ради шутки подожгли друга на катке
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
«Сбежал»: в Раде о Порошенко, не выступившем о военном положении
Реакция Киеве на признание капитана в провокации
Будь моей последний раз: Жена отказала экс-мужу в сексе и погибла
Советский ведущий Юрий Ковеленов умер - причина
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Что делать, если квартира не продается годами?
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
16:17 (мск), источник: Интерфакс

СБУ заподозрила восемь российских военных в причастности к инциденту в Керченском проливе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сообщила о подозрении восьми российским военным, участвовавшим в задержании украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября, сообщила во вторник пресс-секретарь гепрокурора Украины Лариса Сарган.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Южного региона Украины сообщили военнослужащим Пограничной службы и вооруженных сил РФ, «совершившим нападение на украинских моряков», о подозрении по ряду уголовных статей, в том числе — «подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «умышленное убийство» и других, написала Сарган в фейсбуке.

По ее словам, «подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации». В суд направят ходатайства об избрании им меры пресечения.

Сарган отметила, что сообщение о подозрении было объявлено: контр-адмиралу С. Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ Республики Крым и Севастополя; вице-адмиралу Г. Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны; капитану 1 ранга Г. Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, в состав которого входят ПСКР «Изумруд» и ПСКР «Дон», капитану 1 ранга А. Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК; капитану 2 ранга А. Шатохину, начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму; капитану 2 ранга А. Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон, капитану 3 ранга А. Шипицыну, командиру сторожевого корабля «Изумруд»; капитану 3 ранга С. Щербакову, командиру малого противолодочного корабля «Суздалец».

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
Песков: пограничники России «умиротворили» нарушителей границы
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Художница умело прячет себя на автопортретах (фото)
Как закрытый атомный город превратился в «мегасвалку»
Актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»
Блогер показала, как скорпион выглядит под ультрафиолетом
Ученые выяснили, когда вымер сибирский единорог
Спорт
Страхи и падения: что не так с Медведевой Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей Эту схему наши мошенники позаимствовали из США, где жулики подкладывают 100-долларовые купюры под щётки стеклоочистителя
Кино
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС Екатерина Старшова исполнила роль Снежной королевы в театрализованном представлении
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью Балерина серьезно задумалась о ребенке, когда в ее жизни появился новый возлюбленный
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь