СБУ заподозрила восемь российских военных в причастности к инциденту в Керченском проливе

Следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Южного региона Украины сообщили военнослужащим Пограничной службы и вооруженных сил РФ, «совершившим нападение на украинских моряков», о подозрении по ряду уголовных статей, в том числе — «подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «умышленное убийство» и других, написала Сарган в фейсбуке.

Сарган отметила, что сообщение о подозрении было объявлено: контр-адмиралу С. Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ Республики Крым и Севастополя; вице-адмиралу Г. Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны; капитану 1 ранга Г. Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, в состав которого входят ПСКР «Изумруд» и ПСКР «Дон», капитану 1 ранга А. Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК; капитану 2 ранга А. Шатохину, начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму; капитану 2 ранга А. Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон, капитану 3 ранга А. Шипицыну, командиру сторожевого корабля «Изумруд»; капитану 3 ранга С. Щербакову, командиру малого противолодочного корабля «Суздалец».