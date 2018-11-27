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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Медведев прокомментировал введение военного положения на Украине

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине в некоторых областях страны после инцидента в Керченском проливе дает возможность киевским властям «поиграть мускулами», либо в 2019 году отказаться от проведения выборов президента, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Источник: РИА Новости

«Результат — введение вот этого самого военного положения, которое дает возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения — это один из возможных вариантов. Но, а может быть максимальный вариант рассматриваться, я имею в виду просто отказ от проведения выборов», — заявил Медведев журналистам. Он отметил, что с подобными прогнозами еще год назад выступали украинские аналитики.

Новость
Что означает введение военного положения на Украине

Российский премьер отметил, что в данной ситуации также обращает на себя внимание реакция украинских общественных и политических деятелей.

«Обращает на себя внимание реакция со стороны украинского истеблишмента, украинских политических деятелей, включая бывших президентов, которые задали, в общем, вполне, на мой взгляд, очевидный вопрос: почему в гораздо более сложных ситуациях, в которые попадало украинское государство, военное положение не вводилось, а этот инцидент был использован в качестве основания для введения такого положения», — сказал Медведев.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов
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04:27 (мск)© Ньюстюб
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