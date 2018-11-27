В СНБО уточнили сроки введения военного положения на Украине

Источник: AP 2018

«В соответствии с законом Украины «Об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№ 9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года», — сказано в разъяснении пресс-службы СНБО, обнародованном во вторник.

В Совете нацбезопасности и обороны напомнили, что закон, инициированный президентом Украины, с учетом внесенных им предложений, был поддержан 276 народными депутатами.

«Согласно предложениям военного кабинета в 00:00 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было принято решение “О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине”. СНБО Украины внес предложение президенту Украины ввести военное положение в стране с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 2 месяца (до 14:00 26 января 2019 года). Соответствующий указ президента Украины был внесен 26 ноября в Верховную раду Украины», — сказано в разъяснении.

В СНБО отмечают, что после обсуждения этого вопроса в парламенте президент Украины принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично сообщил гражданам Украины.

«Решением СНБО Украины от 26 ноября 2018 была поддержана инициатива президента Украины и внесены изменения в предыдущее решение. В связи с этим был подготовлен новый указ президента Украины № 392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток (в соответствии с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года)», — пояснили в СНБО.

При обсуждении закона Украины «Об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№ 9338) Петр Порошенко согласился ограничить применение действия указа десятью областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной раде Украины.

На сайте главы государства уже обнародован соответствующий указ президента Украины № 392/2018 от 26 ноября 2018 года о введении в действие решения СНБО относительно внесения изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

В то же время указ президента Украины № 393 о введении военного положения, утвержденный принятым Верховной радой законом в понедельник, на данный момент не обнародован.

Будет новая публикация

Во вторник днем стало известно, что на Украине опубликовали неправильную редакцию указа​ о военном положении. Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар тогда пообещала, что правильная редакция указа президента Украины о введении военного положения будет опубликована в среду в парламентской газете «Голос Украины».

«В газете «Урядовый курьер» опубликован указ президента, который было направлен в Верховную раду. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан в газете «Голос Украины», — сообщила Сюмар.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе написала в соцсети, что в газете «Урядовый курьер» во вторник был ошибочно напечатан указ президента о введении в действие решения СНБО о военном положении, где указана дата его начала с 26 ноября.

«Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

26 ноября после инцидента в Керченскоим проливе Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Украины Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток, в то время как Порошенко в своем телеобращении заявил, что дата введения военного положения будет скорректирована — 9:00 28 ноября 2018 года.

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