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18:57 (мск), источник: ТАСС

ФСБ обнародовала список оружия, найденного на задержанных кораблях ВМС Украины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ФСБ опубликовала на своем сайте список оружия, найденного на задержанных при попытке прохода в Керченский пролив военных кораблях ВМС Украины.

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На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ (пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артиллерийскую установку, их всего четыре — по две на каждый катер). Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета, травматический пистолет, сигнальный пистолет, более 765 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм, 1975 выстрелов к гранатомету ВОГ-17 и 495 — к гранатомету ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, большое количество боеприпасов, 15 штык-ножей.

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Как напомнили в ФСБ, «несмотря на предпринятые российской стороной меры, корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»). «Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в территориальном море Российской Федерации угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение правил мирного прохода в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации», — напомнили в сообщении ФСБ.

Поставленная задача

Кораблям ВМС Украины — «Бердянску», «Никополю» и «Яны Капу» — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ во вторник.

«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ — «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года», в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», — говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, по информации спецслужбы, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, «из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», сообщили в ФСБ.

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