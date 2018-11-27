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19:30 (мск), источник: BFM.ru

Государственные премии в России увеличены в два раза — до 10 млн рублей

В свою очередь, размер премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых и премии для молодых деятелей культуры увеличивается с 2,5 до 5 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин своим указом удвоил размер государственных премий, которые будут присуждаться с 2020 года, передает «Интерфакс».

В соответствии с указом главы государства, в систему государственного премирования вносятся изменения, в соответствии с которыми госпремии за достижения в области науки и техники, образования и культуры увеличиваются с 5 до 10 млн рублей каждая. Также до 10 млн рублей увеличен размер госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В свою очередь, размер премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых и премии для молодых деятелей культуры увеличиваются с 2,5 до 5 млн рублей каждая. Это касается и президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, она также составит 5 млн рублей.

Указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.

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