Государственные премии в России увеличены в два раза — до 10 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин своим указом удвоил размер государственных премий, которые будут присуждаться с 2020 года, передает «Интерфакс».

В соответствии с указом главы государства, в систему государственного премирования вносятся изменения, в соответствии с которыми госпремии за достижения в области науки и техники, образования и культуры увеличиваются с 5 до 10 млн рублей каждая. Также до 10 млн рублей увеличен размер госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В свою очередь, размер премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых и премии для молодых деятелей культуры увеличиваются с 2,5 до 5 млн рублей каждая. Это касается и президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, она также составит 5 млн рублей.