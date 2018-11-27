В России возбудили уголовное дело в связи с нападениями на дипмиссии РФ на Украине

«Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сказала она.
По ее словам, по данным следствия, 25—26 ноября неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц и по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и РФ, напали на здание посольства РФ на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.
«26 ноября радикально настроенные лица совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения», — сказала Петренко.
«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом. СК принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений», — сказала она.
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