В России возбудили уголовное дело в связи с нападениями на дипмиссии РФ на Украине

«Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сказала она.

По ее словам, по данным следствия, 25—26 ноября неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц и по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и РФ, напали на здание посольства РФ на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

«26 ноября радикально настроенные лица совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения», — сказала Петренко.