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19:19 (мск), источник: Интерфакс

В России возбудили уголовное дело в связи с нападениями на дипмиссии РФ на Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Российские следователи возбудили два уголовных дела о нападении на посольство РФ в Киеве и Генконсульство в Харькове. Об этом сообщила «Интерфаксу» во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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«Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сказала она.

По ее словам, по данным следствия, 25—26 ноября неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц и по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и РФ, напали на здание посольства РФ на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

«26 ноября радикально настроенные лица совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения», — сказала Петренко.

«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом. СК принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений», — сказала она.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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