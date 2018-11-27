ЕСПЧ признал запреты гей-парадов в России незаконными, но денег не присудил. Почему?
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу лидера московского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу лидера московского
Восемь лет назад ЕСПЧ по аналогичной жалобе постановил, что Россия должна выплатить 12 тысяч евро за причиненный моральный ущерб и 17,5 тысяч евро — на возмещение судебных издержек.
Однако в этот раз активисты не получат компенсации, хотя суд и признал, что их права нарушены. Семь истцов требовали от пяти до 500 тысяч евро, а также компенсацию штрафов и транспортных расходов.
Почему на этот раз ЕСПЧ отказался присудить деньги?
Алексеев и еще шестеро против России
В деле, рассмотренном ЕСПЧ в 2010 году, Николай Алексеев выступал единственным истцом. Тогда суд признал незаконными отказы московских властей в проведении
На этот раз, как указано в решении, ЕСПЧ получил жалобы от семи истцов на заявки о 51-м
Жалобы касаются отказов, которые активисты получали от местных властей на запросы о проведении
«Жалобы у заявителей по существу такие же, что и в случае с делом “Алексеев против России”… Запрет местных властей в проведении шествий не является социальной необходимостью в демократическом обществе», — говорится в судебном решении.
Неоднократные отказы без предоставления альтернативных площадок не соответствуют законным целям, на которые ссылается правительство, решил суд.
Что с компенсацией?
Каждый из заявителей, включая самого Алексеева, требовал от России от пяти до 500 тысяч евро морального ущерба.
Алексеев отдельно требовал компенсации административного штрафа, наложенного на него «за пропаганду гомосексуализма» и чуть более 30 тысяч рублей затрат на транспортные и почтовые расходы.
Россия так и не исполнила решение по делу «Алексеев против России», отметили в суде, и не приняла мер по соблюдению прав на свободу собраний и защиты от дискриминации.
Исходя из масштаба и повторяемости проблемы, суд решил, что от ответчика требуются постоянные и долгосрочные усилия, а единовременная компенсация проблемы не решит. Само обнаружение нарушений — достаточно справедливая компенсация за моральный ущерб, посчитали судьи.
«Постановление ЕСПЧ требует не только компенсации, но и мер общего характера, — поясняет адвокат Сергей Голубок. — Должны произойти изменения законодательства или практики, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем».
Россия неоднократно фактически отказывалась исполнять постановления ЕСПЧ — не только по жалобам на проведение
«В этом смысле отсутствие компенсации — лишь подтверждение того, что суть этих постановлений не в этом, — продолжает он. — Здесь Алексеев, может, даже хотел подзаработать. Вряд ли он даже собирался проводить это 51 мероприятие, а подавал заявку именно чтобы ее не согласовали, и чтобы затем получить компенсацию».
Голубок отмечает, что механизмов, обеспечивающих исполнение постановлений ЕСПЧ, нет, и заставить российские власти предпринять
«В
С принятием в 2013 году закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних стало проще запрещать
Власти объясняли свои отказы опасениями о возможном подрыве безопасности и морали. Как следует из изложенной в решении позиции ответчика, «жители Москвы, в отличие от Запада, пока не готовы принять проведение гей-парадов». Запрета парадов требовали различные религиозные, правительственные и неправительственные организации, цитируется ответчик в решении.
Закон о запрете
В прошлом году ЕСПЧ признал закон дискриминационным и нарушающим статью 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции. Алексееву с двумя другими активистами, жаловавшимся на закон, присудили 49,1 тыс. евро компенсации.
По мнению российского минюста, закон не противоречит международной практике.
«Получается, что ЕСПЧ не может влиять на правовую ситуацию в России, так как нет механизмов, обеспечивающих исполнение его решений», — резюмирует Сергей Голубок.
«И да, это в