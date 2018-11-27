ЕСПЧ признал запреты гей-парадов в России незаконными, но денег не присудил. Почему?

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Восемь лет назад ЕСПЧ по аналогичной жалобе постановил, что Россия должна выплатить 12 тысяч евро за причиненный моральный ущерб и 17,5 тысяч евро — на возмещение судебных издержек.

Однако в этот раз активисты не получат компенсации, хотя суд и признал, что их права нарушены. Семь истцов требовали от пяти до 500 тысяч евро, а также компенсацию штрафов и транспортных расходов.

Почему на этот раз ЕСПЧ отказался присудить деньги?

Алексеев и еще шестеро против России

В деле, рассмотренном ЕСПЧ в 2010 году, Николай Алексеев выступал единственным истцом. Тогда суд признал незаконными отказы московских властей в проведении гей-парадов в 2006—2008 годах.

На этот раз, как указано в решении, ЕСПЧ получил жалобы от семи истцов на заявки о 51-м ЛГБТ-мероприятии с 2009-го по 2014 годы.

Жалобы касаются отказов, которые активисты получали от местных властей на запросы о проведении ЛГБТ-шествий. Городские и областные суды, в которые обращались организаторы, признавали отказы законными.

Судьи ЕСПЧ отметили, что нарушения в обоих делах аналогичны, и решение остается прежним: власти нарушили статьи 11, 13 и 14 Европейской конвенции о правах человека, устанавливающие свободу собраний и объединений и запрещающие дискриминацию.

«Жалобы у заявителей по существу такие же, что и в случае с делом “Алексеев против России”… Запрет местных властей в проведении шествий не является социальной необходимостью в демократическом обществе», — говорится в судебном решении.

Неоднократные отказы без предоставления альтернативных площадок не соответствуют законным целям, на которые ссылается правительство, решил суд.

Что с компенсацией?

Каждый из заявителей, включая самого Алексеева, требовал от России от пяти до 500 тысяч евро морального ущерба.

Алексеев отдельно требовал компенсации административного штрафа, наложенного на него «за пропаганду гомосексуализма» и чуть более 30 тысяч рублей затрат на транспортные и почтовые расходы.

Судьи ЕСПЧ решили отказать в компенсациях, пока не устранены нарушения, обнаруженные в первом деле.

Россия так и не исполнила решение по делу «Алексеев против России», отметили в суде, и не приняла мер по соблюдению прав на свободу собраний и защиты от дискриминации.

Исходя из масштаба и повторяемости проблемы, суд решил, что от ответчика требуются постоянные и долгосрочные усилия, а единовременная компенсация проблемы не решит. Само обнаружение нарушений — достаточно справедливая компенсация за моральный ущерб, посчитали судьи.

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Государство-ответчик должно предоставить Комитету министров Совета Европы подробную и детальную информацию об исполнении решения ЕСПЧ, отмечает суд.

«Постановление ЕСПЧ требует не только компенсации, но и мер общего характера, — поясняет адвокат Сергей Голубок. — Должны произойти изменения законодательства или практики, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем».

Россия неоднократно фактически отказывалась исполнять постановления ЕСПЧ — не только по жалобам на проведение ЛГБТ-акций, но и по другим делам, отмечает эксперт.

«В этом смысле отсутствие компенсации — лишь подтверждение того, что суть этих постановлений не в этом, — продолжает он. — Здесь Алексеев, может, даже хотел подзаработать. Вряд ли он даже собирался проводить это 51 мероприятие, а подавал заявку именно чтобы ее не согласовали, и чтобы затем получить компенсацию».

Голубок отмечает, что механизмов, обеспечивающих исполнение постановлений ЕСПЧ, нет, и заставить российские власти предпринять какие-либо меры может только общество. Впрочем, маловероятно, что российское общество настолько беспокоит тема ЛГБТ-мероприятий, считает адвокат.

«В каком-то смысле тупик»

С принятием в 2013 году закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних стало проще запрещать ЛГБТ-мероприятия, говорится в решении ЕСПЧ.

Власти объясняли свои отказы опасениями о возможном подрыве безопасности и морали. Как следует из изложенной в решении позиции ответчика, «жители Москвы, в отличие от Запада, пока не готовы принять проведение гей-парадов». Запрета парадов требовали различные религиозные, правительственные и неправительственные организации, цитируется ответчик в решении.

Закон о запрете гей-пропаганды запрещает «распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Этот закон предусматривает штрафы за формирование «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающих интерес к таким отношениям».

В прошлом году ЕСПЧ признал закон дискриминационным и нарушающим статью 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции. Алексееву с двумя другими активистами, жаловавшимся на закон, присудили 49,1 тыс. евро компенсации.

По мнению российского минюста, закон не противоречит международной практике.

«Получается, что ЕСПЧ не может влиять на правовую ситуацию в России, так как нет механизмов, обеспечивающих исполнение его решений», — резюмирует Сергей Голубок.

«И да, это в каком-то смысле тупик», — считает он.