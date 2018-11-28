Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.
При этом подобные отказы происходят несмотря на соблюдение российскими гражданами всех требований, отметили в диппредставительстве.
Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение «массового» недопуска россиян, а также прекратить «дискриминационные действия» украинских пограничников.
Ранее в Госпогранслужбы Украины сообщили, что сотрудники ведомства отказали во въезде в страну более 75 гражданам России в аэропортах Киева.
В начале ноября Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами.
Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15-ти суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.
Уголовную ответственность будут нести только «лица, имеющие гражданство
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