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01:04 (мск), источник: РИА Новости

Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте посольства России в Киеве.

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Источник: РИА Новости

При этом подобные отказы происходят несмотря на соблюдение российскими гражданами всех требований, отметили в диппредставительстве.

«Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается», — говорится в сообщении.

Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение «массового» недопуска россиян, а также прекратить «дискриминационные действия» украинских пограничников.

Ранее в Госпогранслужбы Украины сообщили, что сотрудники ведомства отказали во въезде в страну более 75 гражданам России в аэропортах Киева.

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Наказание за нарушение границы

В начале ноября Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15-ти суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Уголовную ответственность будут нести только «лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — Прим. ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

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