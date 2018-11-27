Трамп планирует провести с Путиным двустороннюю встречу на полях саммита G20
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/ — Президент США также проведет встречи с лидерами Аргентины и Китая, премьером Японии и канцлером Германии.
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/ — Президент США также проведет встречи с лидерами Аргентины и Китая, премьером Японии и канцлером Германии.
Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением выступила
«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России,
Встреча президентов США и России на полях саммита в Аргентине станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями, заявил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга для журналистов.
Все вопросы в сфере безопасности, вопросы контроля над вооружениями, региональные вопросы, в том числе Ближний Восток. Думаю, речь идет о всей повестке дня. Это будет продолжение их [Трампа и Путина] дискуссий в Хельсинки.
В понедельник
Саммит «двадцатки» запланирован на 29 ноября — 1 декабря в
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