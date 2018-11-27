Трамп планирует провести с Путиным двустороннюю встречу на полях саммита G20

Источник: AP 2018

Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник во время брифинга для журналистов.

«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая», — сказала она.

Встреча президентов США и России на полях саммита в Аргентине станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями, заявил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга для журналистов.

Все вопросы в сфере безопасности, вопросы контроля над вооружениями, региональные вопросы, в том числе Ближний Восток. Думаю, речь идет о всей повестке дня. Это будет продолжение их [Трампа и Путина] дискуссий в Хельсинки.

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что план двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, в целом составлен.

Саммит «двадцатки» запланирован на 29 ноября — 1 декабря в Буэнос-Айресе.