Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Черном море пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, однако Москва не ответила на запрос Киева.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Черном море пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, однако Москва не ответила на запрос Киева.
Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа.
По словам Порошенко, он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поговорить с Путиным о немедленном освобождении захваченных украинских моряков.
В воскресенье вечером, 25 ноября, российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По данным ФСБ, суда прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения и не реагировали на обращения российской стороны. Киев заверял, что заранее уведомлял о движении судов. Всего на кораблях были 24 гражданина Украины, трое из них получили ранения и затем были доставлены в больницу. В связи с произошедшим власти Украины ввели в десяти регионах страны военное положение сроком до 26 декабря.
Путин пока не комментировал произошедшее. Как сообщалось на сайте Кремля, российский президент во время телефонного разговора с Меркель «дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации».
Путин «выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти».
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