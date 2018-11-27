Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным

Источник: Reuters

Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа.

По словам Порошенко, он обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поговорить с Путиным о немедленном освобождении захваченных украинских моряков.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».

В воскресенье вечером, 25 ноября, российские пограничники атаковали три украинских военных корабля, которые следовали в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По данным ФСБ, суда прошли в территориальные воды России без предварительного предупреждения и не реагировали на обращения российской стороны. Киев заверял, что заранее уведомлял о движении судов. Всего на кораблях были 24 гражданина Украины, трое из них получили ранения и затем были доставлены в больницу. В связи с произошедшим власти Украины ввели в десяти регионах страны военное положение сроком до 26 декабря.

Путин пока не комментировал произошедшее. Как сообщалось на сайте Кремля, российский президент во время телефонного разговора с Меркель «дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации».

Киев «несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски», все это предпринято «с учетом предвыборной кампании на Украине», отмечалось в сообщении.

Путин «выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти».

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