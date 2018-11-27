Суд в Крыму арестовал еще трех украинских моряков
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца еще трех моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца еще трех моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.
«Керченским городским судом Республики Крым удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ) сроком на два месяца», — говорится в сообщении суда.
Фамилии моряков в
Как сообщалось ранее во вторник, Киевский суд Симферополя во вторник арестовал до 25 января 2019 года 12 украинских военных моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке.
Роман Мокряк — командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».
Избрание меры пресечения остальным девяти задержанным ожидается в среду.
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.
Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Пострадавшие находятся в больнице в Керчи.
Украина и Россия обвинили друг друга в провокациях.
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