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27 ноября, источник: Интерфакс

В СФ заявили, что Россия не планирует войну с Украиной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — По словам главы комитета по международным делам Константина Косачева, РФ по определению не рассматривает войну с Украиной как перспективу.

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Источник: РИА "Новости"

Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной», — сказал Косачев «Интерфаксу» во вторник, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Порошенко — это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём — будь то на внутреннем или на внешнем треке.

27 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — сказал президент в интервью украинским телеканалам во вторник, отметив, что это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Ранее президент Украины объявил о введении военного положения в 10 областях страны до 26 декабря.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Трое украинских военных получили ранения. Всего были задержаны 24 моряка.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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