Госдеп призвал Европу тщательнее выполнять санкции против России

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«Многие европейские страны ввели санкции против России из-за ее действий в Крыму на Украине. Как мне сказали эксперты, не все эти санкции полностью выполняются. Это один из аспектов, где европейские страны могут сделать больше», — сказала Науэрт на брифинге.

Мы бы хотели, чтобы наши европейские союзники делали больше для помощи Украине. Правительство США занимает очень сильную позицию по ее поддержке… Не хочу сказать, что США несут это бремя, но они занимаются этим вопросом в основном в одиночку.

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Науэрт также заявила, что европейские страны, через которые должен пройти «Северный поток-2», должны еще раз задуматься, нужен ли он им, так как этот проект «помогает российским властям».

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.

«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Инфографика Зависимость стран Европы от российского газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток-2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.