Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за конфликта с Украиной
Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным
По его словам, он ждет «полный отчет» об инциденте от своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности.
Это [отчет] и будет определяющим. Может быть, я не буду проводить эту встречу. Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии.
Ранее 27 ноября двустороннюю встречу российского и американского президентов анонсировала
26 ноября она назвала инцидент «опасной эскалацией и нарушением международного права», а действия России — провокационными.
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