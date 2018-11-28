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03:13 (мск), источник: Ведомости

Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп может отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за конфликта Москвы с Украиной в Керченском проливе. Об этом американский лидер заявил в интервью The Washington Post.

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Источник: AP 2018

По его словам, он ждет «полный отчет» об инциденте от своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности.

Это [отчет] и будет определяющим. Может быть, я не буду проводить эту встречу. Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии.
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Ранее 27 ноября двустороннюю встречу российского и американского президентов анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Советник Трампа Джон Болтон рассказал, что на повестке будут, в частности, проблемы безопасности и контроля вооружений. Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться инцидент в Керченском проливе, Болтон прямо не ответил, подчеркнув, что Белый дом придерживается того, что ранее по этой теме уже было высказано постпредом США в ООН Никки Хейли.

26 ноября она назвала инцидент «опасной эскалацией и нарушением международного права», а действия России — провокационными.

Справка
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Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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