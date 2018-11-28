Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за конфликта с Украиной

Это [отчет] и будет определяющим. Может быть, я не буду проводить эту встречу. Мне не нравится агрессия. Я совсем не хочу агрессии.

Ранее 27 ноября двустороннюю встречу российского и американского президентов анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Советник Трампа Джон Болтон рассказал, что на повестке будут, в частности, проблемы безопасности и контроля вооружений. Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться инцидент в Керченском проливе, Болтон прямо не ответил, подчеркнув, что Белый дом придерживается того, что ранее по этой теме уже было высказано постпредом США в ООН Никки Хейли.