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04:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В США граждан России и Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете

Власти США обвинили шесть россиян и двух граждан Казахстана в цифровом мошенничестве с рекламой. Согласно заявлению прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, их обвиняют в причинении «ущерба на десятки миллионов долларов».

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Источник: Reuters

Обвинения заочно предъявлены россиянам — Александру Жукову, Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву, а также гражданам Казахстана — Евгению Тимченко и Сергею Овсяникову. В сообщении на сайте прокуратуры уточняется, что господа Овсянников, Жуков и Тимченко были задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии, соответственно. Они ожидают экстрадиции в США, остальные подозреваемые находятся на свободе.

Как утверждалось в судебных документах, обвиняемые использовали сложные компьютерные программы и инфраструктуру по всему миру для мошенничества в индустрии цифровой рекламы.
Ричард Донохью
прокурор
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По данным следователей, существовало несколько мошеннических схем.

Первую осуществляли «Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новико при содействии Овсянникова» в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года. Утверждается, что обвиняемые управляли некой рекламной сетью и получали деньги за размещение рекламных блоков на сайте, в действительности же эти объявления реальные пользователи не просматривали. Однако компании заплатили за эту рекламу более $7 млн.

Вторую аналогичную схему реализовали Сергей Овсянников, Евгений Тимченко и Александр Исаев. Она действовала с декабря 2015 года по октябрь 2018 года и принесла, как установили следователи, более $29 млн.

Информацию о предъявлении обвинений в кибермошенничестве подтвердили в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке. «По информации Министерства юстиции США, 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам. Генконсульство держит ситуацию на контроле», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

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