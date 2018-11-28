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06:22 (мск), источник: Интерфакс

Киев убеждает США в необходимости создания военной базы на своей территории

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Власти Украины делают попытки убедить США в необходимости создания на своей территории военной базы, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на два источника в правящих кругах Украины.

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Источник: Reuters

«Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил источник издания.

Еще один собеседник добавил, что пока речь идет о кулуарных переговорах, отмечается в статье.

Однако, несмотря на поддержку, которую США оказывают Киеву, Вашингтон пока не собирается давать Украине официальных обещаний, «поскольку данный шаг еще сильнее бы обострил отношения с Москвой», сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах.

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