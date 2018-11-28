Киев убеждает США в необходимости создания военной базы на своей территории

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«Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил источник издания.

Еще один собеседник добавил, что пока речь идет о кулуарных переговорах, отмечается в статье.

Однако, несмотря на поддержку, которую США оказывают Киеву, Вашингтон пока не собирается давать Украине официальных обещаний, «поскольку данный шаг еще сильнее бы обострил отношения с Москвой», сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах.